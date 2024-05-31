بيان مهم من البنك المركزي في صنعاء

بيان مهم من البنك المركزي في صنعاءأصدر البنك المركز اليمني في صنعاء بياناً مهماً بشأن تعويض المواطنين في المحافظات المحتلة ممن بحوزتهم مبالغ مالية من العملة القانونية.

فيما يلي نصه:

حافظاً على حقوق ومدخرات المواطنين في المحافظات المحتلة والذين بحوزتهم مبالغ مالية من العملة القانونية ونظراً لقيام ما يسمى بالبنك المركزي - عدن بمحاولة نهبها من خلال إعلانه الصادر بتاريخ 30 مايو 2024م، وانطلاقاً من المسؤولية الدستورية والقانونية والوطنية، فإن البنك المركزي يعلن أنه سيقوم بتعويض المبالغ من العملة القانونية التي يتم تداولها حالياً في المحافظات المحتلة بما يقابلها من القيم الحقيقية بالعملة غير القانونية المتداولة في تلك المحافظات وبحسب الأسعار السائدة كل يوم.

علماً أن البنك المركزي سينشر كافة التفاصيل المتعلقة بآلية التعويض يوم الثلاثاء تاريخ 27 ذي القعدة 1445هـ/ الموافق الرابع من يونيو 2024م.