الامانة العامة للجامعة العربية تعقد الاجتماع الرابع لآلية المشاورات السياسية بين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 يونيو 2024 01:28 مساءً - عُقد اليوم الاثنين الموافق 10/6/2024 الاجتماع الرابع لآلية المشاورات السياسية بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزارة الخارجية البرازيلية بمقر الجامعة، حيث ترأس وفد الأمانة العامة سعادة السفير د. خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد- رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية، وسعادة السفير كارلوس دوارتى- نائب وزير خارجية البرازيل ورئيس شؤون أفريقيا والشرق الأوسط، الوفد البرازيلي.

تشاور الجانبان حول القضية الفلسطينية ولا سيما الوضع الغير مسبوق في قطاع غزة، كما تبادلا الرؤى خلال جلسات عمل اجتماعهم فيما يخص الصراعات والازمات الإقليمية في المنطقة، وقد تمت مناقشة قضايا اخرى ذات الاهتمام المشترك والتي تطرأ على جدول الأعمال الدولي، من بينها إنشاء منطقة خالية من السلاح النووي، تمكين المرأة، والتغير المناخي.