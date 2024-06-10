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القسام: أوقعنا قوة صهيونية بين قتيل وجريح

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 يونيو 2024 08:25 مساءً - أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الاثنين عن إيقاع قوة صهيونية بين قتيل وجريح في تفجير منزل مفخخ تحصنت داخله بمخيم الشابورة في رفح.

وقالت كتائب القسام فور وصول قوة الإنقاذ قصف مجاهدونا بقذائف الهاون محيط المنزل الذي تم تفجيره.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحظة حرق جرافة متنقلة تحمل جنود الاحتلال الإسرائيلي، بالقرب من مستوطنة أفريم غرب رام الله، ولحظة تفجير عبوة ناسفة بجرافة عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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