في اليوم الـ250.. العدوان الإسرائيلي يحصد عشرات الشهداء والجرحى بغزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 يونيو 2024 12:31 مساءً - دخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ250، مخلفًا عشرات الشهداء والجرحى ودمارًا واسعًا في منازل الفلسطينيين والمنشآت الاقتصادية والبنية التحتية.

وأعلن الهلال الأحمر استشهاد 6 فلسطينيين بقصف طيران الاحتلال منزلًا لعائلة عزام قرب مسجد الأبرار في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق واسعة وسط رفح الفلسطينية وغربها، مخيم الشابورة، منطقة البلد، محيط دوار زعرب، وتل زعرب، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء.

كما استشهد 7 فلسطينيين وسقط عدد من الجرحى في قصف صاروخي اسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة الفيومي في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، إذ وصلوا مستشفى المعمداني بالمدينة.

واستشهد طفل وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا بحي النصر شمال مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، وصل مستشفى ناصر بمدينة خان يونس المجاورة.

واستهدفت غارات جوية من طائرة حربية إسرائيلية وسط مدينة غزة، بينما طال قصف مدفعي محيط المخيم الجديد شمال النصيرات جنوب شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة، والمناطق الشرقية من مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وقصفت مدفعية جيش الاحتلال محيط خربة العدس، ومخيم الشابورة ومخيم يبنا، وحي تل السلطان في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

واستشهد وأصيب العشرات من المواطنين خلال 24 ساعة، جرّاء الهجمات التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وارتكب جيش الاحتلال ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها المستشفيات 40 شهيدًا و120 إصابة، وبذلك ترتفع حصيلة العدوان على غزة إلى 37164 شهيدًا و84832 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.