الداخلية الكويتية تعلن السيطرة على حريق إحدى البنايات بمنطقة المنقف

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 يونيو 2024 12:31 مساءً - أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، السيطرة على حريق شب بأحد البنايات بمنطقة المنقف، والذى راح ضحيته أكثر من 35 شخصا وإصابة العشرات.

ارتفع عدد الوفيات بسبب الحريق فى أحد المبانى بمدينة المنقف فى الكويت إلى أكثر من 35 وفاة، فيما يتلقى عشرات المصابين العلاج فى عدد من مستشفيات وزارة الصحة الكويتية.

وقال اللواء عيد راشد من وزارة الداخلية الكويتية، إنه تم التوجه إلى الحادث، وتشكيل فريق من المطافي والطب الشرعي للتعرف على الوفيات والمصابين.

من جهته، قال مدير عام الأدلة الجنائية اللواء عيد العويهان إن عدد الوفيات في موقع الحادث جراء حريق عمارة في المنقف تجاوز 35، وإنه تم نقل 15 مصاباً إلى المستشفيات توفي منهم 4.