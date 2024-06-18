أمير الكويت يهنىء خادم الحرمين بنجاح موسم الحج

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 يونيو 2024 03:31 مساءً - بعث أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1445هـ، أعرب فيها عن خالص تهانيه بالنجاح الكبير الذي تحقق بفضل الله تعالى ثم بفضل ما أولاه خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة ممثلة بكافة الوزارات والقطاعات في المملكة العربية السعودية الشقيقة من عناية كريمة ساهمت بكل جدارة في إنجاحه، مشيدا سموه بالخطوات الوثابة لأعمال التوسعة ونموها التي يشهدها بيت الله الحرام واستحداث الخدمات والتقنيات الذكية الحديثة المنتشرة في كافة المشاعر التي تلبي احتياجات الحجاج وتعود عليهم بالنفع وتيسير أداء المناسك والتي هي دائما محل إشادة وتقدير وثناء الجميع.

وثمن أمير الكويت الدور الكبير للأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، والأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا لما يعكفان عليه من عمل دؤوب ومتواصل ولما يوليانه من اهتمام معهود وجهود مقدرة من خلال التنسيق والتكامل بين كافة القطاعات المعنية بتنفيذ خطة الحج على أفضل وجه سائلا الباري جل وعلا أن يتقبل من الجميع خالص الدعاء وصالح الأعمال في هذه الأيام المباركة وأن ينعم على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.