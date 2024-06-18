ولي عهد الكويت يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح موسم الحج

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 يونيو 2024 03:31 مساءً - بعث ولي عهد الكويت الشيخ صباح الخالد برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1445هـ، ضمنها سموه خالص تهانيه بالنجاح الكبير الذي تحقق بفضل الله تعالى ثم بفضل ما أولاه خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة ممثلة بالوزارات والقطاعات كافة في المملكة العربية السعودية الشقيقة من عناية كريمة ساهمت بكل جدارة في إنجاحه، ومثمنا سموه الخطوات الوثابة لأعمال التوسعة ونموها التي يشهدها بيت الله الحرام واستحداث الخدمات والتقنيات الذكية الحديثة المنتشرة في كل المشاعر التي تلبي احتياجات الحجاج وتعود عليهم بالنفع وتيسير أداء المناسك والتي هي دائما محل إشادة وتقدير وثناء الجميع، مقدرا الدور الكبير لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود ولوزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود لما يعكفان عليه من عمل دؤوب ومتواصل ولما يوليانه من اهتمام معهود وجهود مقدرة من خلال التنسيق والتكامل بين القطاعات المعنية كافة بتنفيذ خطة الحج على أفضل وجه، سائلا الباري جل وعلا أن يتقبل من الجميع خالص الدعاء وصالح الأعمال في هذه الأيام المباركة وأن ينعم على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.