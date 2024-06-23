الأمانة العامة للجامعة العربية تشارك في الدورة 24 لـ المهرجان العربي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 يونيو 2024 12:31 مساءً - ​ينظم اتحاد الاذاعات العربية خلال الفترة من 25 إلى 29 يونيو 2024 بمدينة الثقافة بتونس العاصمة الدورة 24 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية و الإذاعة والتلفزة التونسية والمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية "عرب سات".

وفي هذا الصدد ، صرح السفير احمد رشيد خطابي الامين العام المساعد رئيس قطاع الاعلام والاتصال، ان اختيار الاتحاد تنظيم هذه الفعالية تحت شعار : "نصرة فلسطين " يعكس التزام هذه المنظمة المتخصصة التي تتمتع بصفة مراقب لدى مجلس وزراء الإعلام العرب بتوجهات هذا الأخير في نطاق تنفيذ الاستراتجية الإعلامية العربية وخطة التحرك الاعلامي بشأن تكثيف الدعم الإعلامي للقضية الفلسطينية و إبراز خلفياتها التاريخية وشرعيتها القانونية وعمقها الإنساني خاصة في ظل تداعيات تواصل العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وفظاعة المداهمات بالضفة الغربية بما فيها القدس ، وكذا من منطلق مواجهة الخطابات الدعائية الاسرائيلية وممارسات التعتيم والتضليل والحظر الممنهج للمحتوى الإعلامي والرقمي الفلسطيني معتبرا أن هذه القيود لم تمنع من كسب تضامن واسع مع هذه القضية العادلة في الدوائر السياسية والإعلامية والجامعية والحقوقية والبرلمانية عبر العالم .

وأوضح السفير خطابي ان الدورة 54 لمجلس وزراء الإعلام التي انعقدت في مايو الماضي بالبحرين أشادت بالتعاطي المتميز لاتحاد إذاعات الدول العربية مع الواقع الكارثي بقطاع غزة جراء التزايد المهول لاعداد الضحايا والمصابين من المدنيين بمن فيهم الصحفيين وطواقم الإسعاف ، والتدمير الكلي لمقومات الحياة من غذاء وسكن وعلاج واستهداف المؤسسات الاجتماعية والاستشفائية والمرافق العامة في تعارض مع مبادىء القانون الدولي الانساني مشيرا إلى ان هذه الدورة ستشهد تنظيم عدة ندوات منها ندوة حول موضوع : " إعلام الحرب أو الحرب على الإعلام : فلسطين نموذجا " .

واضاف ان هذا المهرجان السنوي أضحى فضاء لمناقشة أبرز القضايا ذات الاولوية في الإعلام العربي من قبيل الشباب والمرأة والهجرة والارهاب والذكاء الاصطناعي ، فضلا عن تقاسم الخبرات بين الفاعلين الإعلاميين والاطلاع على أحدث الاستخدامات التكنولوجية والتقنيات السمعية البصرية من خلال المعرض الذي سيقام على هامش المهرجان بمشاركة الهيئات الأعضـاء والشبكات التلفزيونية والإذاعية وشركات الإنـتاج ووكالات الأنباء ومجموعة من المحطات الدولية الناطقة باللغة العربية.

كما أعرب رئيس القطاع عن تقديره للدور الهام لاتحاد الاذاعات العربية في المشهد الإعلامي العربي منذ ما يزيد عن أربعة عقود وخاصة في ميادين تقديم الاستشارات الفنية والخدمات الهندسية، و تنظيم الدورات التكوينية، وتشجيع الاعمال الدرامية وجودة الأداء الإعلامي وثقافة الابتكار ، والانتاج والإنتاج المشترك ، والتغطية التلفزيونية للأحداث والفعاليات، وتيسير التبادل الاخباري والبرامجي والرياضي واقامة شراكات مع المنظمات المهنية الأفرو -الأسيوية والغربية المماثلة .