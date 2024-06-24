امير الكويت يهنئ أمير قطر بالذكرى الـ11 لتوليه مقاليد الحكم

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 يونيو 2024 03:35 مساءً - بعث أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح برقية تهنئة إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لتوليه مقاليد الحكم.

وأشاد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بالإنجازات التنموية والحضارية التي شهدتها دولة قطر بمختلف الميادين في عهده والتي عززت من مكانتها الرفيعة لدى المجتمع الدولي.

كما أعرب أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عن بالغ الاعتزاز بالعلاقات التاريخية الراسخة والأخوية الوطيدة التي تجمع الشعبين والبلدين الشقيقين وعن التطلع للارتقاء بالتعاون القائم بين البلدين الشقيقين على الأصعدة كافة، سائلا المولى تعالى أن يديم عليه موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق لدولة قطر وشعبها المزيد من التقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة.