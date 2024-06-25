مجزرة إسرائيلية جديدة.. 23 شهيدا في قصف استهدف مدارس تؤوي نازحين بقطاع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 يونيو 2024 08:29 صباحاً - ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، مجزرة جديدة بحق النازحين في مدينة غزة ومخيم الشاطئ بالقطاع.

واستهدف الاحتلال في ثلاث عمليات قصف متفرقة مدرستي عبد الفتاح حمود بالدرج، ومدرسة أسماء بمخيم الشاطئ، ومنزل يعود لعائلة الزميلي بحي الشجاعية.

وأفادت طواقم الدفاع المدني بغزة بانتشال 13 جثمانا لشهداء في الأماكن الثلاثة.

ووصف أفراد الدفاع المدني وضع مدرسة عبد الفتاح حمود عقب استهدافها إذ احترقت جثامين الشهداء، ومن بينهم طفلتان دون العامين.

كما ارتقى 10 شهداء إثر قصف مدفعي استهدف مخيم الشاطئ، غربي مدينة غزة.

ونقلت طواقم الدفاع المدني أعدادا من المصابين من المواقع الثلاث إلى المشافي القريبة.