مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 يونيو 2024 11:25 صباحاً - اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة وبحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المتشددين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وفرضت شرطة الاحتلال قيودًا على دخول المصلين إلى الأقصى.

كما شددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة، التي حولتها إلى ثكنة عسكرية، حيث انتشر مئات من عناصر شرطة الاحتلال على مسافات متقاربة، خصوصا عند بوابات الأقصى.