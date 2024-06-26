بيان الأمانة العامة بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 يونيو 2024 11:25 صباحاً - في يوم 26 يونيو من كل عام، يحيي العالم اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، حيث أعلنت الأمم المتحدة أن شعار هذا العام" الأدلة واضحة: لنستثمر في الوقاية"، وأن مشكلة المخدرات العالمية تمثل تحدياً متعدد الأوجه يمس حياة الملايين في جميع أنحاء العالم من الأفراد الذين يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات إلى المجتمعات التي تتصارع مع عواقب الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة، فإن تأثير المخدرات بعيد المدى ومعقد. ومن الأمور المركزية في التصدي لهذا التحدي ضرورة اعتماد نهج قائم على الأدلة العلمية يعطي الأولوية للوقاية والعلاج".

كما أكدت السفيرة الدكتورة/ هيفاء أبو غزالة – الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، في هذا السياق إلى أهمية التوعية بمخاطر المخدرات والتحذير من أضرارها السلبية الناتجة عن تعاطيها سواء الصحية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، مع ضرورة أن تشمل البرامج التوعوية والتثقيفية ووسائل الإعلام المختلفة لنشر الوعي الصحي بمخاطر المخدرات كافة شرائح المجتمع، وذلك لإيجاد بيئة خالية من المخدرات.

وفى سياق متصل أكدت على أهمية أن تقوم الدول الأعضاء بجمع البيانات وتحليلها لرصد الاتجاهات في مجال المخدرات، منوهة إلى أن هناك تحديات تؤثر في المنطقة العربية وان كانت متفاوتة بما في ذلك النزاعات وآثارها الجانبية والأزمات الإنسانية والأثار المترتبة على تغير المناخ كلها تؤثر على زيادة معدلات المخدرات.

كما أشارت إلى أن الأمانة العامة (قطاع الشؤون الاجتماعية / إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية) تعمل بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة على متابعة تنفيذ إطار العمل الإقليمي للدول العربية (2023-2028) الذي تم توقيعه من قبل معالي السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية ووكيل أمين عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بتاريخ 26/3/2023 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في المجال الخاص باتباع نهج متوازن لمكافحة المخدرات.

وفى هذا الإطار، أشارت السفيرة إلى أن هناك تعاون قائم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، في مجال مكافحة المخدرات، وانه سيتم تنظيم الاجتماع المشترك الثاني بين الجانبين لمناقشة العديد من الموضوعات التي تخص دعم صحة المواطن العربي، منها الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، وخطة للتعامل مع المستجدات والتطورات حول إساءة استعمال العقاقير الطبية والنفسية وكيفية مواجهة اضرارها.