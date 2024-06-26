الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء الانتهاكات المرتكبة ضد المعتقلين في سجون...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 يونيو 2024 12:31 مساءً - أعربت اللجنة الأممية للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عن قلقها إزاء الانتهاكات المرتكبة ضد المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد بيان صادر عن اللجنة، اليوم الأربعاء، بأن المعتقلين من رجال ونساء يتعرضون للتحرش والاعتداء والترهيب باستخدام الكلاب، إضافة إلى منعهم من التواصل مع أسرهم أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو التمتع بالضمانات القانونية التي يوفرها لهم القانون الدولي، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

واستشهد في سجون الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما لا يقل عن 18 معتقلًا ممن تم الكشف عن هوياتهم وأعلن عنهم، بالإضافة إلى العشرات من معتقلي غزة الذين استشهدوا في السجون والمعسكرات ولم يفصح الاحتلال عن هوياتهم وظروف استشهادهم، كما اعترف الاحتلال بإعدام أحد المعتقلين، إلى جانب معطيات أخرى تشير إلى إعدام آخرين.

وتعاني غرف السجن اكتظاظًا كبيرًا، ووجبات الطعام التي تُقدم إلى المعتقلين سيئة كمًا ونوعًا، ويشعر المعتقلون بجوع دائم نتيجة ذلك، وأي طعام يحتوي على مادة السكر، أو اللحوم بكل أنواعها، كما يجد المعتقلون صعوبة بالغة في موضوع الاستحمام، فضلًا عن انعدام وجود مياه ساخنة، ومواد للنظافة الشخصية، وغياب الملابس الداخلية والخارجية، فإن المدة المُعطاة لكل معتقل لكي يستحم لا تتعدى الدقيقتين، وتتم هذه العملية في أحسن الأحوال مرة واحدة في الأسبوع، ما تسبب في ظهور فطريات على أجسام بعضهم.

ويرافق كل ذلك تراكم النفايات داخل الغرف بسبب غياب أدوات ومواد التنظيف، إذ سحبت إدارة السجن المكانس بعد أن منعت دخول مواد التنظيف إلى الغرف والأقسام.

يذكر أن حصيلة حملات الاعتقال بلغت أكثر من 9385 في الضّفة الغربية بما فيها القدس منذ بدء العدوان على قطاع غزة.