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جامعة الدول العربية تعلن تضامنها مع لبنان إزاء ما يواجهه من مخاطر...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 يونيو 2024 03:31 مساءً - قال حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، إن الوضع الداخلي في لبنان يعاني بسبب الشغور الرئاسي، الذي أثر بشكل كبير على عمل مؤسسات الدولة.

وأضاف "زكي" في كلمته من بيروت، أن حسم أزمة الشغور الرئاسي في لبنان يحتاج إلى مزيد من التشاور بين القادة السياسيين.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، تضامن الجامعة مع لبنان إزاء ما يواجهه من مخاطر في الجنوب.

وتدور اشتباكات بين حزب الله اللبناني وإسرائيل منذ أشهر، بالتوازي مع حرب الاحتلال الغاشمة على قطاع غزة، وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يُؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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