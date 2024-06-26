صحة غزة: ارتفاع حصيلة قتلى العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 37718

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 يونيو 2024 05:25 مساءً - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 37718 شخصا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

صحة غزة: ارتفاع حصيلة قتلى العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 37718صحة غزة: المستشفيات تعاني نقصا حادا في الأدوية وتناشد الجهات المعنية التدخل العاجل

وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي إن "الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 60 شهيدا و 140 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأشارت إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 37718 شهيا و 86377 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة لليوم 264 على التوالي، والتي تسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة وأدت إلى نزوح أكثر من 85% من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.