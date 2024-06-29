مؤشر مسقط يعوض بعض الخسائر

مؤشر مسقط يعوض بعض الخسائرأغلق المؤشر الرئيس لبورصة مسقط الأسبوع الماضي، على ارتفاع بمقدار 8 نقاط، ليصل إلى 4687 نقطة، مستردا جزءا من الخسائر التي مني بها في الأسبوعين السابقين عندما تراجع 74 نقطة و91 نقطة على التوالي.

وشهدت بورصة مسقط الأسبوع الماضي تراجعا في عدد من مؤشراتها الأخرى، فقد تراجعت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في البورصة بنهاية الأسبوع الماضي إلى 24 مليارا و242 مليون ريال عماني مسجلة خسائر أسبوعية عند 38.3 مليون ريال.

كما تراجعت قيمة التداول من نحو 14.2 مليون ريال إلى 10.6 مليون ريال، غير أن عدد الصفقات المنفذة ارتفع بنسبة 2.5 بالمائة، من 4260 صفقة إلى 4370 صفقة.

واتسمت تحركات المستثمرين في تداولات الأسبوع الماضي بالحذر قبيل اختتام تداولات النصف الأول من العام الجاري، في انتظار أخبار إيجابية عن أداء شركات المساهمة العامة في الربع الثاني وتوقعات المحللين للربع الثالث.

وسجل مؤشر قطاع الصناعة أعلى الخسائر متراجعا 61 نقطة، فيما تراجع مؤشر القطاع المالي 11 نقطة، وارتفع مؤشر قطاع الخدمات 10 نقاط، وسجل المؤشر الشرعي تراجعا طفيفا دون نصف نقطة.