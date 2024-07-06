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ارتفاع القيمة السوقية لبورصة مسقط

ارتفعت القيمة السوقية لبورصة مسقط في ختام تداولات الأسبوع الماضي إلى 24 مليارًا و351 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب أسبوعية بأكثر من 108.5 مليون ريال عُماني مستفيدة من ارتفاع أسعار الأسهم. ارتفاع القيمة السوقية لبورصة مسقطارتفعت القيمة السوقية لبورصة مسقط في ختام تداولات الأسبوع الماضي إلى 24 مليارًا و351 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب أسبوعية بأكثر من 108.5 مليون ريال عُماني مستفيدة من ارتفاع أسعار الأسهم. وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت، ارتفعت الأسبوع الماضي أسعار 30 ورقة مالية مقابل 25 ورقة مالية تراجعت أسعارها و19 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة. وشهدت بورصة مسقط الأسبوع الماضي تداولات استثنائية مع ارتفاع قيمة التداول إلى 110.5 مليون ريال عُماني مقابل 10.6 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه مسجلة صعودًا بأكثر من 940 في المائة.

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