مجلس التعاون الخليجى يدين قصف إسرائيل لمدرسة الجاعونى التابعة للأونروا بغزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 يوليو 2024 08:25 صباحاً - الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوى أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوى،عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات العمل الإجرامي الإسرائيلي بقصفه لمدرسة الجاعوني التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) بمخيم النصيرات في قطاع غزة واستهدافه المباشر للنازحين الأبرياء.

وأكد البديوي - في بيان السبت - وفقًا لوكالة الأنباء السعودية(واس)، أن الهجمات الوحشية والمستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية واستهدافها بشكل مباشر لمخيمات الإيواء للنازحين، تشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين والمعاهدات الدولية والإنسانية، وتعد جرائم حرب تؤكد على النهج الإجرامي الخطير لقوات الاحتلال الإسرائيلي دون أي اعتبار للقيم القانونية والأخلاقية والإنسانية.

ودعا البديوي، المجتمع الدولي بدوله ومنظماته كافة إلى التحرك الفوري والجاد لوقف إطلاق النار فوراً، ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية الخطيرة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، مؤكداً الموقف الثابت لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دعم القضية الفلسطينية العادلة، وبذل الجهود كافة لحماية الشعب الفلسطيني من البطش والسلوك الإجرامي لقوات الاحتلال الإسرائيلي.