نقابة الصحفيين الفلسطينيين: استشهاد 152 صحفيًا وعاملًا بالإعلام فى غزة منذ 7...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 يوليو 2024 04:28 مساءً - قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين إن 152 صحفيًا وعاملًا في قطاع الإعلام استُشهِدوا منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر الماضي.

الاحتلال يرتكب مجزرة تلو الأخرى بحق الصحافة الفلسطينية

وأدانت النقابة استمرار الاحتلال في ارتكاب مجازره بحق الصحفيين الفلسطينيين، وكان آخرها المجزرة التي ارتكبها أمس، والتي أسفرت عن استشهاد 4 صحفيين.

وقالت النقابة إن الاحتلال يرتكب مجزرة تلو الأخرى بحق الصحافة الفلسطينية، ويحاول قتل شهود الحقيقة لطمسها، وتغييب المجازر التي يرتكبها بحق شعبنا في عموم الأراضي الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة، عن أنظار العالم.