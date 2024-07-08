الكويت تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تابعة لوكالة ”أونروا” في مخيم النصيرات

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 يوليو 2024 11:33 صباحاً - أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت لقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مخيم النصيرات بقطاع غزة والذي أدى إلى سقوط عدد من الضحايا من النازحين الفلسطينيين الأبرياء.

وأكدت الخارجية الكويتية - في بيان لها اليوم الاثنين أن استمرار استهداف مقرات الوكالة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي يعتبر دليلا صارخا على استخفاف هذه القوات بالأمم المتحدة ووكالاتها وقرارات مجلس الأمن.

وجددت الخارجية الكويتية مطالبات دولة الكويت للمجتمع الدولي ومجلس الأمن بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف سلسلة جرائم الحرب التي يرتكبها، كما تشدد على أهمية محاسبة مرتكبي تلك الجرائم وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.