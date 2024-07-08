الأمين العام للشؤون السياسية يستقبل سعادة السفيرة أليسون ميلتون سفيرة جمهورية أيرلندا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 يوليو 2024 02:29 مساءً - استقبل سعادة السفير د. خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية لجامعة الدول العربية في يوم 8 يوليو2024 سعادة السفيرة أليسون ميلتون سفيرة جمهورية أيرلندا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة وسفيرة غير مقيمة لدى كل من دولة الكويت ودولة قطر.

ورحب سعادته بالسيدة ميلتون، وثمن موقف أيرلندا بشأن اعترافها بدولة فلسطين. وتناول الاجتماع مناقشة مجمل تطورات القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك على الساحة الإقليمية، وعلى رأسها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والأوضاع في كل من السودان وليبيا واليمن ولبنان.