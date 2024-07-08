أمير الكويت يستقبل وزير الداخلية العراقي والوفد المرافق له

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 يوليو 2024 05:25 مساءً - استقبل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بقصر بيان، صباح اليوم، الشيخ فهد اليوسف، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية، والفريق الركن عبد الأمير الشمري، وزير الداخلية العراقي، والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

ووصل يوم أمس الأحد، الفريق الركن عبد الأمير كامل الشمري، وزير الداخلية العراقي والوفد المرافق له، إلى الكويت

وتهدف الزيارة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الأمنية، وتوسيع آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين، وتفعيل الأحكام الواردة في مذكرة التفاهم والتعاون الأمني بين الجانبين الكويتي والعراقي، خاصة في مجال تبادل المعلومات والخبرات، بما يحقق الأمن والاستقرار لكلا البلدين.