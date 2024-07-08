إطلاق صواريخ من جنوب ‎لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية وصافرات الإنذار تدوي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 يوليو 2024 09:31 مساءً - أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الإثنين، بإطلاق صواريخ من جنوب ‎لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في إصبع الجليل.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، دوت صافرات الإنذار في عدة مناطق بالجليل الأعلى.

اعتراض هدفا جويا مشبوها في أجواء لبنان

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اعترض بنجاح "هدفا جويا مشبوها" في أجواء لبنان، مؤكدا أن الهدف "لم يعبر إلى إسرائيل".

وقال جيش الاحتلال في بيان اليوم الاثنين: "قبل قليل اعترضت منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإسرائيلي بنجاح هدفا جويا مشبوها في الأراضي اللبنانية".

وأضاف البيان: "ولم يعبر الهدف إلى داخل الأراضي الإسرائيلية ولم يتم إطلاق صفارات الإنذار وفقا للبروتوكول".

وفي سياق الهجمات المتبادلة بين الطرفين أعلن "حزب الله" اللبناني أمس الأحد تنفيذه 9 عمليات نوعية ضد الجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الفلسطينية، مؤكدا إيقاع قتلى وجرى في صفوف الجنود.