ارتفاع عدد الشهداء جراء قصف منزل في المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 9 يوليو 2024 06:31 مساءً - قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفاع جراء قصف منزل في مخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة إلى 17 بينهم 14 طفلا وامرأة، وجاء ذلك وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

وتدخل الحرب يومها الـ277، على واقع قصف عنيف يطاول مختلف أنحاء القطاع وعمليات تهجير جديدة من أحياء مدينة غزة، وسط تحذيرات من الأوضاع المأساوية للسكان.

وقالت وكالة الأونروا إن الأسر في قطاع غزة منهكة وجائعة، ولاتملك ما تحتاج إليه للبقاء في ظل التهجير القسري والظروف الصعبة والحرارة الشديدة.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن المدنيين الذين طلب منهم التوجه غربا خارج وسط مدينة غزة، الاثنين، حوصروا من جديد، حيث كثف الجيش الإسرائيلي ضرباته في جنوب وغرب المدينة غزة مستهدفا نفس المناطق التي أصدر تعليمات للناس بالانتقال إليها.

وحذر المكتب الإعلامي لحكومة في غزة، من التجاوب مع دعوات الاحتلال بعض الخرائط التضليلية التي تدعو إلى النزوح من مدينة غزة إلى الجنوب على أنها منطقة آمنة.

يواصل العدون الإسرائيلي هجومه على غزة للشهر العاشر على التوالي، في ظل الدعم الأمريكي على المستوى السياسي والأمني، وارتفع حصيلة الضحايا المدنيين إلى 38193 شهيداً و87903 مصابا منذ أحداث السابع من أكتوبر.