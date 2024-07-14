ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 38584 شهيداً و88881 مصاباً

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 يوليو 2024 02:25 مساءً - أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 38584 شهيداً و88881 مصاباً.

وقالت الوزارة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 141 شهيداً و400 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة، وفق التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان المستمر لليوم الـ282، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الطائرات الحربية ألقت خمسة قنابل خارقة للحصون على خيام النازحين في مواصي خان يونس، ما أسفر عن وقوع مئات الشهداء والجرحى.

ونفذت طائرات الاحتلال غارة على حي المنارة شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأفاد مراسلنا باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة محارب في مخيم 1 بالنصيرات وسط قطاع غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة نسمان في مخيم النصيرات، وأغارت الطائرات الحربية على منزل لعائلة أبو حجير في مخيم البريج وسط القطاع.

وقصف مدفعية الاحتلال مناطق متفرقة من المناطق الشرقية لوسط القطاع، إضافة إلى قصف بلدة المغراقة.