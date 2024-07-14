حماس تنفي تعليق مفاوضات ”هدنة غزة” ردا على مجزرة المواصي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 يوليو 2024 02:25 مساءً - نفت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الأحد، ما نشرته بعض وسائل الإعلام، عن قرار الحركة بوقف المفاوضات، ردًا على مجزرة المواصي غربي خان يونس (جنوب قطاع غزة).

وأكد الحركة، في بيان، أن ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، وتداولته بعض وسائل الإعلام، عن قرار لدى حركة حماس بوقف المفاوضات، ردًا على مجزرة المواصي غرب خاني ونس "لا أساس له من الصحة".

وأضافت أن "التصعيد النازي ضد شعبنا من قبل نتنياهو وحكومته النازية، أحد أهدافه قطع الطريق على التوصل لاتفاق يوقف العدوان على شعبنا، وهو ما أصبح واضحًا لدى الجميع".

وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة مروعة داخل منطقة المواصي الواقعة بحي خان يونس، راح ضحيتها أعداد كبيرة من الشهداء والمصابين، وأعقبها تسريب من وكالة الأنباء الفرنسية زعم أن حماس أوقفت المفاوضات.