القسام تقنص جندي صهيوني ببندقية الغول في رفح

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 أغسطس 2024 05:35 مساءً - قنص مجاهدو القسام، جندي صهيوني ببندقية "الغول" في القرية السويدية بحي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب القطاع .

ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 39,897 شهيدا و92,152 مصابا

وفي وقت سابق، أعلنت مصادر طبية، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 39,897 شهيداً، و92,152 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية راح ضحيتها 142 شهيدا وصل منهم إلى المستشفيات 107 شهداء ممن عرفت أسماؤهم، وبلغ عدد الإصابات 150.

وأشارت إلى أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وتحت البنايات المدمرة وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.