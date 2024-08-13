الشروف: إيران تتلاعب بإسرائيل نفسيًّا.. وهذه السيناريوهات المتوقعة لضرب تل أبيب

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 08:33 مساءً - قال اللواء حابس الشروف، مدير معهد فلسطين للأمن القومي، إنه بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية كانت هناك توقعات بأن إيران لن تشن حربًا إقليمية مع إسرائيل، وطهران تعمل الآن إلى الهروب للأمام، حيث قادت حربًا نفسية على تل أبيب، وجعلتها في حالة استنفار دائم منذ اغتيال "هنية" خوفا من الضربة الإيرانية، وهناك تحرك دولي باتجاه ذلك.

وأضاف "الشروف"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، "إذا شنت إيران الضربة قبل يوم الخميس أي قبل المفاوضات هي بذلك تنقذ نتنياهو، نظرا لأنه لا يريد أن يكون هناك مفاوضات، ولا يريد تحرير الأسرى، لكنه يريد إطالة الحرب والتدمير الشامل لتحقيق أهدافه، فإذا تمت الضربة فهي تحقق هدف نتنياهو، وإذا كانت هذه الضربة كبيرة وقوية يمكن أن تتوسع الحرب وتصبح شرسة، وإذا حدث مثل السيناريو السابق في أبريل الماضي فتعد ضربة لا ترد ماء الوجه التي كانت تتحدث فيها طهران وتصريحاتها المتكررة".

وتابع: "هناك عدة سيناريوهات، ولا يوجد سيناريو، واحد في احتمالية ضرب إيران لإسرائيل، ومنذ بداية هذه الحرب سمعنا جعجعة ولم نر طحينا، فمنذ اليوم الأول هناك تصريحات وكلام، لكن لم يكن هناك رد فعل حقيقي باتجاه نصرة أهلنا في غزة سوى تصريحات كلامية ولا يوجد رد فعل حقيقي".