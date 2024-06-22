فن ومشاهير

كندة علوش تعلن إصابتها بالسرطان في مفاجأة صادمة لمحبيها، وجاء الإعلان المفاجئ بعدما حلت الفنانة كندة علوش ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في حلقة جديدة، على اليوتيوب، كشفت خلالها إصابتها بمرض السرطان للمرة الأولى. وقالت كندة: لسه بتلقى العلاج لسه مخلصة العلاج الإشعاعي، 6 أشهر من العلاج الكيماوي بعد العملية الورم اللي كان عندي تطلب كل ده ....
لأول مرة.. كندة علوش تكشف تفاصيل إصابتها بالسرطان
كشفت الفنانة كندة علوش لأول مرة تفاصيل إصابتها بالسرطان، ومعاناتها في رحلة العلاج على مدار العام ونصف العام الماضيين. وقالت كندة في بودكاست مع الإعلامية منى الشاذلي عبر قناتها على يوتيوب، إنها بعد 9 أشهر من ولادة ابنها "كريم" بدأت تشعر بآلام أثناء الرضاعة، فتوقفت عن الرضاعة الطبيعية. وأضافت: "استمر...
سرطان الثدي.. سبب إختفاء كندة علوش عن الساحة الفنية
كشفت النجمة كندة علوش عن سبب إختفائها خلال العامين الماضيين وذلك بسبب إصابتها بمرض سرطان الثدي، ومعاناتها في رحلة العلاج وهو ما تسبب في اختفائها بشكل مفاجئ عن الساحة الفنية، وذلك خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في حلقات خاصة عبر قناتها على يوتيوب. وأشارت كندة علوش في لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي،...
رغم سعارها المرتفع.. قرب نفاذ تذاكر حفل عمرو دياب بالساحل الشمالي
يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفل غنائي ضخم في مراسي الساحل الشمالي يوم 29 يونيو الجاري، ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار تذاكر الحفل، إلا أن التذاكر أوشكت على النفاد ليحمل الحفل شعار "كامل العدد" كما هو معتاد لجميع حفلات عمرو دياب داخل مصر وخارجها. أسعار تذاكر الحفل طرحت...
المنتج محمد رشيدي يكشف عودة محمد سعد للسينما بـ "دكتور عدوه"
بعد غياب دام لأكثر من خمس سنوات عن السينما، تعاقد الفنان محمد سعد، مؤخرًا على بطولة فيلم جديد بعنوان "دكتور عدوه"، تمهيدًا لانطلاق تصويره خلال الأيام القليلة القادمة، حسبما صرح المنتج محمد رشيدي. فنشر المنتج محمد رشيدي صورة برفقة المخرج وائل إحسان، والفنان محمد سعد، مشوقًا الجمهور لعودة سعد للسينمات...