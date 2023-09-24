نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. تارا عماد تغازل متابعيها في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة تارا عماد متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

إطلالة تارا عماد



وظهرت تارا عماد في الصور وهي ترتدي توب باللون الأبيض، وبنطلون جينز، وتركت شعرها منسدلًا، وحظيت الصور على إعجاب عدد كبير من قبل متابعيها.

مشاركة تارا عماد في مسلسل “كف مريم”

وفي سياق آخر، تعاقدت الفنانة تارا عماد على المشاركة في مسلسل "كف مريم"، وتجسد خلال الأحداث دور دكتورة بيطرية تقع في قصة حب مع النجم شريف سلامة، ويتكون المسلسل من 30 حلقة، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على إحدى قنوات المتحدة.

من هم أبطال مسلسل "كف مريم "؟



مسلسل "كف مريم" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، صفاء الطوخى، حمزة العيلى، عصام السقا، محمد عبد العظيم وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه في اطار صعيدى اجتماعى.

ما هي آخر أعمال تارا عماد؟



وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال تارا السينمائية فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

يتناول العمل قصة المهندس إبراهيم الروبي الذي تتعرض زوجته لأزمة ضخمة يلجأ بعدها للهروب من المدينة والابتعاد إلى مكان منعزل، ويعيش لسنوات ولكنه يعود مجددا بسبب ظروف طارئة على حياته، مما يجعله يتعرض لكثير من المواقف الصعبة التي تغير مسارات حياته ويعود شبح الأزمة القديمة لمطاردته وزوجته.