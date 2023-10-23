انت الأن تتابع خبر لهذا السبب..الفنانة المصرية جوري بكر تعلن ابتعادها عن السوشيال ميديا؟! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فاجأت الفنانة المصرية جمهورها بإعلان ابتعادها عن مواقع التواصل الاجتماعي لفترة، وبررت ذلك بأنها لم تعد تتحمل رؤية ضحايا أطفال فلسطين.

وقالت عبر حسابها على انستغرام: "لأسباب صحية، وعشان فترة الرضاعة بعتذر مش هقدر أكون متواجدة على السوشيال ميديا الفترة اللي جاية".

وتابعت: "أسفة مش قادرة ربنا رحيم بعبادة بس الحياة لازم تمشي وأنا في ذمتي عيلة وطفل ملهوش ذنب والموضوع أذاني نفسيا".

وأضافت: "أتمنى أكون عملت اللي علية من خلال السوشيال ميديا ووصلت صوتي على الأقل، وهفضل طول عمري أدعم القضية الفلسطينية، ربنا ينصركم".

وكانت جوري بكر اشتهرت بشكل أكبر بعد مشاركتها في مسلسل جعفر العمدة، والعمل بطولة محمد رمضان، هالة صدقي، زينة، مي كساب، منة فضالي، إيمان العاصي، أحمد داش، أحمد عبد الله، منذر ريحانة، طارق النهري، عصام السقا، دعاء حكم، سلوى عثمان، مجدي بدر.