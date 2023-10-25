خالد يوسف يفاجئ الجميع بتصريحات ساخنة..هذا المشهد كان حقيقي وما تم فيه كان حقيقي 100%!!

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الرياض - روايدا بن عباس - كشف المخرج المصري خالد يوسف عن شعوره تجاه ذكرى يوم مولده، موضحًا أنه يعتبره من أسوأ الأياماحتفل المخرج خالد يوسف بعيد ميلاده الذي يوافق يوم 28 سبتمبر، خلال كواليس تصوير فيلم "الإسكندراني"، الذي يعمل على تصويره حاليًا.

خالد يوسف خلال بث مباشر مع الإعلامية سهير جودة، والذي شاركته جودة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، عن شعوره تجاه يوم مولده، موضحًا أنه شعورًا سيئًا، وأنه لا يحب هذا اليوم، لأنه يوافق ذكرى سيئة مرّت على مصر، وهي ذكرى رحيل الرئيس المصري الساقال خالد يوسف: "بشوف أن يوم عيد ميلادي هو يوم وحش، لأنه يوم رحيل الزعيم جمال عبدالناصر، بس هنعمل إيه بقى قدرنا، لكن ارتباط مولدي بيوم رحيل عبدالناصر أشعر من خلاله بوجود ذكرى وارتباط وجداني بين يوم ميلادي ويوم رحيل عبدالناصر".

كان خالد يوسف قد شارك صور احتفاله بعيد ميلاده عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وأفقها بتعليق قال خلاله: "من حسن الطالع أن أحتفل بعيد ميلادي وسط أجواء من البهجة بمولد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وفي لوكيشن تصوير فيلم الإسكندراني".

وأضاف: "لو سألت عن أحب الأماكن التي أتمنى أن أحتفل فيها دائمًا بعيد ميلادي سأقول وبلا تردد لوكيشن التصوير ذلك المكان الذي يجتمع فيه مجموعة من المبدعين ليقدموا عملًا فنيًّا يبقى صامدًا في وجه الزمن، لو أحسنوا صنعه، ولا تنطبق عليه دورة الحياة من ميلاد وموت..الفن هو ميلاد بلا موت".

فيلم الإسكندراني

خلال سبتمبر الماضي، احتفل المخرج خالد يوسف وأبطال فيلم الإسكندراني، بانطلاق تصوير الفيلم بمدينة الإنتاج الإعلامي، يأتي الفيلم من بطولة الفنان المصري أحمد العوضي، زينة، النجم حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمد رضوان، رحاب الجمل. وهو من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف.تحدث خالد يوسف أيضًا عن اختياره لرواية الإسكندراني قائلًا : "هي رواية حلوة أوي، والكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة وضع فيها خلاصة خبرته، كما أنه وضع فيها الفرق بين إسكندرية في أوائل الثمانينات وبين إسكندرية في الأربعينيات والخمسينيات".بق