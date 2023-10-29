نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوم هوليوود يشاركون في نعي الرحيل الصادم لـ "ماثيو بيري"..هذه هي تفاصيل الوفاة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ودع العالم نجم مسلسل فريندز الشهير "ماثيو بيري" الذي رحل فجر اليوم الأحد بعد تعرضه لحادثة غرق، أودت بحياته عن عمر يناهز الـ 54 عامًا.

كيف توفي ماثيو بيري؟

وكشفت مصادر عن أن نجم مسلسل "فريندز" الذي جسد شخصية "تشاندلر بينج" الشهيرة، وجد ميتًا في منزله بلوس أنجلوس، غارقًا في حوض الجاكوزي الخاص به.

حقيقة العثور المخدرات في محيط الحادث

أيضًا أكدت المصادر الخاص لديلي ميل، إنه لم يتم العثور على أي نوع من أنواع المخدرات في محيط الحادث.

وكان من عثر على ماثيو في هذه الحالة، مساعديه اللذين كان قد أرسلهم خارج المنزل، ولدى عودتهم، وجدوه في هذه الحالة قبل قيامهم بإجراء مكالمة للنجدة.

نجوم هوليوود ينعون ماثيو بيري

وحرص العديد من عشاق ماثيو بيري من أنحاء العالم، ومن نجوم هوليوود بالمشاركة في نعيه، بما في ذلك زملائه من نجوم مسلسل السيت كوم الشهير "فريندز"، جينفر أنستون، وديفيد سكويمر، ومات لوبلان، وليزا كودرو، وكورتني كوكس.

معلومات عن ماثيو بيري

وعرف عن بيري أنه تحدث بوضوح عما عاشه من مشاكل مع المخدرات والكحول، بعد أن ذهب لأول مرة إلى مركز إعادة التأهيل في عام 1997 بسبب ما قيل إنه إدمان مسكنات الألم بعد حادث تزلج على الماء.

بعد هذه الفترة، تكرر ذهاب بيري بعد ذلك إلى مركز إعادة التأهيل مرة أخرى في عامي 2001 و2011، وسبق أن صرح لأحد المحاورين في عام 2016 إنه لا يتذكر تصوير ثلاثة مواسم من مسلسل Friends، بسبب خضوعه لهذا النوع من الادوية.