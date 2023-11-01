انت الان تتابع خبر غيرة جورجينا من نانسي عجرم أثناء التقاطها صورة مع رونالدو في موسم الرياض يهز التواصل.. لن تصدق ردة فعلها !! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أظهرت صور منشورة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو يلقي نظرة إلى الفنانة اللبنانية نانسي عجرم خلال حضورهما افتتاح موسم الرياض في نسخته الرابعة، الصورة كانت توضح لحظة رونالدو وهو يبتسم لنانسي الجالسة خلفه فيما كانت صديقته جورجينا تجلس بجواره.

هذه الصور أثارت اهتمام الجماهير ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين قاموا بمشاركتها على نطاق واسع، التساؤلات والتعليقات حول هذه اللقطة تدور حول طبيعة هذا اللقاء وما إذا كان هناك تفاصيل أخرى ترتبط به.

الصور تظهر اللحظات الخاصة بين شخصيات بارزة في عالم الرياضة والفن، وقد تكون تلك اللحظات مجرد تبادل لاحترام وتقدير بينهما، ولكن الجمهور يبقى متشوقًا لمعرفة المزيد حول هذا اللقاء وتفاصيله.

كما تصدرت نانسي عجرم خلال الساعات الأخيرة تريندات السوشيال ميديا، وذلك بسبب تداول صورة لها مع كريستيانو رونالدو وجورجينا، خلال تواجدها فى كواليس مباراة الملاكمة، الملقبة بمعركة الأشرس، والتي أقيمت خلال فعاليات موسم الرياض.

وبدت على جورجينا علامات الغيرة بحسب ناشطين وأصرت على التقاط الصورة بجانبهما.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لها بصحبتهما، أوضح ترحيبها بهما وحرصها على إلتقاط صور لهم.

وفي هذا الصدد حرص عدد كبير من النجوم في مختلف المجالات على حضور افتتاح فعاليات موسم الرياض، التي تقام في الوقت الحالي بالمملكة العربية السعودية.