نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. خالد النبوي يستعد لإمبراطورية "م" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفنان خالد النبوي لبدء تصوير مشاهد مسلسله الجديد والذي يحمل اسم "إمبراطورية م"، وهو نفس قصة الفيلم الذي قدمته سيدة الشاشة العربية الفنانة الراحلة فاتن حمامة عام 1972.



ومسلسل "إمبراطورية م" من إنتاج أروما إستديو وإخراج محمد سلامة، حيث من المقرر أن يشارك به الفنان خالد النبوي في الموسم الرمضاني القادم لعام 2024.



ما هي أخر أعمال الفنان خالد النبوي في الدراما؟



شارك الفنان خالد النبوي في السباق الرمضاني الماضي لهذا العام 2023 بمسلسل "رسالة الإمام" وهو سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر.



من هم أبطال مسلسل "رسالة الإمام"؟

ضم مسلسل "رسالة الإمام" مجموعة من الفنانين منهم: أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ومجموعة من نجوم العرب من بينهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والفنانة الأردنية فرح بسيسو.

مسلسل "إمبراطورية م":

مسلسل "إمبراطورية م" يعيد البطولة الرجالية للرواية الأصلية حيث إن المسلسل مأخوذ عن رواية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس والرواية كانت ما يقرب من 15 صفحة ولكن البطل الأصلي للرواية رجل أب وليس إمراة مثلما قدمت الفنانة فاتن حمامة في فيلم "إمبراطورية م"، وتدور أحداث الرواية حول أب يتمرد إولاده عليه وويرغبون في عمل انتخابات واختيار حاكم للإسرة، وتحت الضغط يوافق الاب ويفاجأ ان اللى اختاروه حاكم للبيت هو برضه، دليل على حبهم له.



والجدير بالذكر أن الفنانة فاتن حمامة قدمت فيلم "إمبراطورية م" الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وقت عرض الفيلم عام 1972، وهو رواية إحسان عبد القدوس، وإخراج حسين كمال.