انت الان تتابع خبر خسارة كبيرة وضربة قاضية قسمت ظهره.. محمد سلام يخسر 80 ألف دولار لهذا السبب.. أول تعليق من طارق الشناوي يشعل غضب الجمهور! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أثار الفنان محمد سلام جدلًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية، بعد اعتذاره عن السفر للمشاركة في موسم الرياض بمسرحية زواج اصطناعي مع الفنانة مي عز الدينوذكرت مصادر أن أجر الفنان محمد سلام في المسرحية 80 ألف دولار، مقابل المشاركة بها وعرضها يوم 30 أكتوبر الجاري.واغضب الناقد طارق الشناوي، الجمهور بتعليقه على حالة الجدل المثارة في الساعات الأخيرة، بشأن اعتذار الفنان محمد سلام، عن المشاركة في موسم الرياض الترفيهي

وتحدث طارق الشناوي عن موقف محمد سلام،قائلا: كل شخص حر في اختيار الموقف، الذي يتوافق مع اعتقاده العقلي والنفسي، ومحمد سلام اختار موقفه، لكن السؤال هنا هل هذا الموقف لا بد أن يتفق عليه الجميع؟! لا أعتقد ذلك ـ لأن هناك مواقف إيجابية، فكل شيء يمكن التعبير عنه بالثقافة، حتى من خلال الكوميديا، فهي أيضًا وسيلة من وسائل التعبير عن المواقف المختلف

وأردف الشناوي: لو أنا مكان محمد سلام هعمل المسرحية، وهقول إن هذا من أجل مواجهة المقاومة، ربما أضع على باب العرض الخاص بالمسرحية إشارة تعني التبرع بالدم مباشرة، بالإضافة إلى التبرع بالمال،

فهناك نواحٍ إيجابية يمكن استخدامها لدعم ذلك، مثل النشاط الرياضي أو الثقافي أو حفلات الغناء، ممكن في بداية العرض نرفع العلم الفلسطيني،

ونقدم أغنية لأشقائنا، أنا أدرك دوافع محمد سلام وأقدرها، ولكن هناك أيضًا زاوية أخرى من الصورة يمكن أنها تقدم، وفي هذه اللحظة هي أكثر إيجابية، فنحن الآن أمام حرب مستمرة.