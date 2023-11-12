بـ 8 فنانين و185 عازفًا.. موسم الرياض يحتفي بـ "روائع بليغ حمدي"

القاهرة - محمد ابراهيم -

ليلة جمعت 7 من فناني الوطن العربي برفقة 185 عازفا، في اولى حفلات مسرح أبو بكر سالم ‏بموسم الرياض 2023 احتفاء بـ روائع الملحن الراحل بليغ حمدي، افتتح الحفل بفيديو وثائقي يحكي مسيرة الملحن بليغ حمدي، تلتها مقطوعة اغنية "التوبة"، واعتلت بعدها الفنانة اصالة المسرح وقدمت أغنية "زي العسل" للفنانة الراحلة صباح، وأغنية "الحب كله" لكوكب الشرق ام كلثوم، واعتلى المسرح بعدها الفنان صابر الرباعي وقدم رائعة عبدالحليم حافظ "موعود" شهد في ختامها تحية كبيرة من الجمهور، وبعدها قدمت الفنانة نانسي عجرم اغنية "العيون السود" للراحلة وردة، واغنية "انا بعشقك" للفنانة ميادة الحناوي،

وكانت مفاجأة الحفل الفنانة مي فاروق التي قدمت احدى روائع كوكب الشرق والملحن بليغ حمدي "الف ليلة وليلة"، صعدت بعدها الفنانة انغام برفقة الموسيقار العالمي رمزي يسى، وعلى انغام البيانو تغنت انغام برائعة بليغ حمدي "لو قابلتك من زمان" للفنانة وردة، تبعتها اغنية "كان يا مكان".

وبعد استراحة قصيرة قدمت فرقة "روح الشرق" ميدلي غنائية من الحان وروائع بليغ حمدي ( هوا ياهوا، على رمش عيونها، بهية، الربابة )، جاء بعدها اتصال من معالي المستشار تركي ال الشيخ الذي قال " نكرم اليوم رمز من رموز الاغنية والموسيقى العربية" واشاد معالي المستشار بالفرقة الموسيقية والفنانين، وختم حديثة بتحية خاصة للشعب المصري ولاد النجوم كما وصفه. جاء بعد ذلك تكريم لعائلة الراحل بليغ حمدي بدرع تذكاري من موسم الرياض من قبل نائب الرئيس التنفيذي لـ جيا ا.احمد المحمادي احتفاء بهذه الليلة.

وسط تفاعل كبير من الجمهور اكمل الحفل فقراته بمجموعة اغاني لحنها الراحل بليغ حمدي، وقدم اغنية سواح الفنان السعودي الشاب وليد محمد، واستقبل بعده الفنان ماجد المهندس الذي ختم الحفل بمجموعة من روائع بليغ حمدي "بعيد عنك، سيرة الحب، على حسب وداد".

الجدير بالذكر ان هذه المرة الاولى التي يحتفى بها بالملحن الراحل بليغ حمدي، استمرت الليلة نحو 5 ساعات من تنظيم شركة بنش مارك، استعاد بها الجمهور اجمل ذكريات الزمن الجميل.