سيمون: "شكرا لمن خرب مكانته عندي فأراحني من عذاب الضمير"

القاهرة - محمد ابراهيم - قامت الفنانة سيمون بمشاركة منشور غامض، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

منشور سيمون



وكتبت سيمون في المنشور قائلة: شكرًا من أعماق القلب لكل من خرب مكانته عندي بنفسه فقد أراحني من عذاب الضمير.

حفل سيمون بالإمارات

وأحيت النجمة سيمون مؤخرا حفلًا غنائيًا في دولة الإمارات، حرصت الفنانة سيمون على الظهور بشكل يلفت أنظار جمهورها بإطلالةمختلفة من خلال إحيائها بحفل الإمارات، واستطاعت سيمون أن تبدع من خلال أغانيها القديمة والحديثة وان تفعل حالة انسجام بينها وبينالجمهور، وتفاعل معها العديد من الجمهور وقاموا بالتصفيق الحار والغناء معها،

واعربت سيمون عن سعادتها بلقائها بجمهور ودولة الإمارات وتمنت أن تلتقي معهم مرة ثانية.





آخر أعمال سيمون



ويذكر أن اخر أعمال الفنانة سيموت أغنية اتغير عشاني، من فيلم بدلة وفستان والذي نالت على إعجاب الجمهور فور إصدارها، واشتهرت سيمون من بين وسطجيلها بالتنوع، فهي أيقونة الموضة ماضيا وحاضر، فتميزت بالكاريزما، والصوت الناعم الذي ياخذك إلى عالم بعيد.





كلمات أغنية اتغير عشاني لـ سيمون





اتغير عشاني لو تقدر وأنا عشانك هتغير، كن أجمل علشاني.. وأنا علشانك هحلو أكتر، الحب روح حلوة تدور في الحياة على روح تكونشبهها في ضلمة تكون نجاة.. وأحبك محبة لا تزول ولا تتغير ولو اتغيرنا حبة نرجع بمحبة أكبر.