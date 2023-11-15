الارشيف / فن ومشاهير

ثقافة المنيا تقدم حكى شعبى "المسكوت عنه وعن المرأة في صعيد مصر" ببنى مزار

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

القاهرة - محمد ابراهيم - قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى  العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، بفرع ثقافة المنيا برئاسة الدكتورة رانيا عليوة، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافى، حيث قدم بيت ثقافة بنى مزار حكي شعبي بعنوان " المسكوت عنه وعن المرأة في صعيد مصر.

حكي شعبي عن المرأة في الصعيد 

و تحدث الكاتب المسرحي اسلام فرغلي
عن مفهوم الحكي وعلاقته بالمسرح وكيف نستطيع من خلال فن الحكي أن نعبر عن مشاكل المرأة في بيئتنا، مع تقديم نماذج للحكي قدمتها كل من: ايريني رؤوف ويوستينا ياسر، وتناولت الحكايات معاناة المرأة في المجتمع مثل  الزواج المبكر وختان الإناث والعنف ضد المرأة، وذلك بمركز الشباب ببنى مزار.

87cf432184.jpg

ثقافة المنيا تقدم عرض فنى وتبلوهات غنائية تحاكى التراث الشعبى

من ناحية أخرى، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى  العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، بفرع ثقافة المنيا برئاسة الدكتورة رانيا عليوة، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافى، حيث قدمت فرقة قصر ثقافة المنيا للفنون الشعبية عرض فنى وتبلوهات غنائية راقصة منها سامر التحطيب والالاتيه والسحجه، والفرقة من تدريب الكابتن سيد تونى.
 

46066e23bf.jpg

 لقاء عن عميد الأدب العربي طه حسين مولده وحياته الفنيه ومؤلفاته بالمكتبة العامة

كما قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى  العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، بفرع ثقافة المنيا برئاسة رانيا عليوة،  بالمكتبة العامة ندوة تثقيفية  بمناسبه ذكري ميلاد عميد الأدب العربي طه حسين، حاضرها غادة حافظ، وتحدثت  عن مولده وحياته الفنيه ومؤلفاته.
 

729a6623de.jpg
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا