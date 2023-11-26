انت الان تتابع خبر نام في ليلة الدخلة.. سبب طلاق هنا الزاهد من أحمد فهمي اخيراً انكشف للعلن.. تفاصيل ستصدمكم. والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - انفصال أحمد فهمي عن هنا الزاهد

لا يزال خبر انفصال الفنان أحمد فهمي عن زوجته الفنانة هنا الزاهد يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي. حيث أعلنت هنا الزاهد رسميًا عن الانفصال عبر خاصية القصص القصيرة على إنستجرام. وقد حقق هذا الخبر مفاجأة كبيرة بعد زواج دام أربعة أعوام.

أسباب الانفصال

منذ إعلان الانفصال، تسابق المتابعون للبحث عن سبب هذا الانفصال المفاجئ بعد مرور أربع سنوات فقط من الزواج. وتوقع البعض أن يكون الفارق العمري الكبير بين الثنائي هو السبب الرئيسي. حيث يبلغ أحمد فهمي من العمر 43 عامًا، بينما تبلغ هنا الزاهد من العمر 26 عامًا فقط. وبالتالي، يصل الفارق العمري بينهما إلى 14 عامًا.

ويرى فريق آخر أن الخيانة هي سبب الانفصال، حيث يعتقدون أن الجمال وحده لا يضمن الاستقرار في العلاقة. ويشيرون إلى طلاق الفنانة شاكيرا ولاعب كرة القدم الشهير جيرارد بيكيه كمثال على ذلك.

تصريحات قبل الانفصال

في لقاء تلفزيوني مع منى الشاذلي قبل الانفصال، أكدت هنا الزاهد أن أحمد فهمي أخبرها في يوم زفافهما أنه متعب ويرغب في النوم. وقد رد الجمهور على هذا التصريح بالابتسامات والضحك.

أحمد فهمي يروي عن أول لقاء مع هنا الزاهد

خلال مشاركته في برنامج صاحبة السعادة مع إسعاد يونس، روى أحمد فهمي عن أول لقاء مع هنا الزاهد. وكانت تلك الفترة مليئة بالفكاهة والمفاجآت.

في عام 2019، أثناء مشاركته ضيفًا في برنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس، تحدث أحمد فهمي عن أول لقاء بينه وبين هنا الزاهد. وقال: "أميرة كرارة كلمني وقالي أنت لازم تيجي العرض الخاص لفيلمي، وروحت الفيلم وأنا لابس نضارة وحبيت أعمل نمرة والصدفة جمعتني بهنا الزاهد في نفس المكان جمب بعض".

إنطباع أحمد فهمي عن هنا الزاهد

وأضاف أحمد فهمي: "أنا مكنتش أعرف هنا ولا أعرف إنها مكسرة الدنيا، وأول ما شوفتها كنت مفكرها بيئة لإن مفيش حد بالهيكل ده في مصر، وبعد ما عملت النمرة محدش عبرني، وبعدها جه حد قالي إيه ده أنت قاعد مع هنا الزاهد دي قمر، وأنا مهتمتش ومشيت وعادي".

تجاهل أحمد فهمي للشائعات ودعمه للقضية الفلسطينية

ردود الفعل عقب الأخبار الكئيبة، قام أحمد فهمي بتجاهل شائعات الطلاق ونشر فيديوهات داعمة للقضية الفلسطينية. وتجاوز الجمهور الأمور الشخصية ليظهر بدعم قضايا أخرى.

انفصال أحمد فهمي وهنا الزاهد

انتهت رحلة حب أحمد فهمي وهنا الزاهد بانفصالهما الرسمي. على الرغم من الشائعات والتكهنات، فإن التصريحات السابقة للثنائي تكشف عن جوانب فكاهية ومثيرة للاهتمام في علاقتهما. لم يُعلن أحمد فهمي بعد عن تعليقه الرسمي حول الأمور الشخصية.