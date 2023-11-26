نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب وفاة الفنان طارق عبد العزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كان قد سيطرت حاله من الحزن الشديد على الوسط الفني بعد وفاه الفنان المصري طارق عبد العزيز الذي رحل عن عالمنا منذ عدد من الساعات عن عمر يناهز 55 عاما.

وجاءت الاسباب الخاصه بالوفاه ان الفنان كان قد تعرض لازمه قلبيه مفاجئه له اثناء تصويره لمسلسل وبقينا اثنين، اقدم لكم بوابه دوت الخليج الالكترونيه كافه المعلومات والتفاصيل الخاصه بوفاه الفنان طارق عبد العزيز.

اخر كلمات طارق عبد العزيز قبل وفاته

الفنان طارق عبد العزيز

قبل ايام من وفاه الفنان المصري طارق عبد العزيز كان قد اعاد نشر عدد من العبارات عبر حسابه الشخصيه على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكانت العباره تتضمن: "شكلك واهلك ولبسك وعربيتك وبيتك وولادك وشغلك مش هيخلقوا لك قبول عند حد مهما تخيلت هم ممكن يخلقوا زحمه حواليك وناس عايزينك لاسباب معينه لكن القبول بيجي لما تكون انت في حالك القبول بيجي لما تتمنى الخير لغيرك القبول بيجي لما تتقبل حالك وترضى غلبان قوي اللي بيحاول يشتري قبول الناس هيضيع كل حياته يشتري حاجه ما بتتبعش لكن اللي سايب قلبه وروحه على طبيعتهم ومسلمها لله ده بيكوش على القبول كله".

ويسكن ان مسلسل وبقينا اثنين من بطوله الفنان المصري شريف منير، رانيا يوسف، ميمي جمال، يوسف عثمان، طارق عبد العزيز، تامر فرج، مروه عبد المنعم، عز لبيب، ياسر الطبجي، ننسي هلال، عزه زين، نبيل علي ماهر ومن تاليف اماني التونسي واخراج طارق رفعت.

آخر اعمال الفنان طارق عبد العزيز

الراحل طارق عبد العزيز

تقدم لكم بوابه دوت الخليج الالكترونيه في القائمه التاليه كافه اعمال الفنان المصري طارق عبد العزيز وتتمثل في مشاركته في مسلسل اعمل ايه بطوله خالد الصاوي، صابرين، هناء الشوربجي، طارق عبد العزيز، هدى الادريسي، صبري عبد المنعم، احمد والي، نور ايهاب، ايميل جندي، ريهام الشنواني ومن اخراج خالد الحلفاوي.

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كما إنه كان يواصل تصوير مسلسل وبقينا اثنين ولكنه توفي قبل انتهائه في التصوير ويشارك في بطوله المسلسل شريف منير، رانيا يوسف، ميمي جمال، ياسر الطوبجي، نانسي هلال، والمسلسل من تاليف اماني التونسي ومن اخراج طارق رفعت.