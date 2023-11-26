انت الان تتابع خبر تطلقت منه لهذا السبب "المقرف".. هنا الزاهد تفضح زوجها أحمد فهمي وتكشف سره المحرج للعلن والجمهور في صدمة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أثارت خبر انفصال الفنانة هنا الزاهد عن زوجها الفنان أحمد فهمي استفهام الجمهور عن السبب الحقيقي وراء هذا القرار. وتداولت مصادر مقربة من النجمة المصرية أن الانفصال جاء نتيجة للخيانة، ولكنها رفضت الكشف عن تفاصيل أكثر.

كتبت هنا الزاهد على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، قائلة: "الحمد لله تم الانفصال بيني وبين أحمد فهمي رسميًا بعد 4 سنوات من الزواج.. ونتمنى لكل منا الخير في المستقبل".

تزوج أحمد فهمي وهنا الزاهد في عام 2019 بعد قصة حب قصيرة، ولكنهما قررا الانفصال بعد أربع سنوات من الزواج.