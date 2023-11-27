نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاتها.. محطات في حياة صباح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم ذكرى رحيل النجمة صباح، وهى واحدة من أشهر نجمات زمن الفن الجميل، وامتدت مسيرتها لنحو ستين عاما، اشتهرت بكثرة زيجاتها، تميزت بصوت عذب، إلى جانب موهبتها فى التمثيل، لمع اسم صباح فى الغناء والتمثيل، وأصبحت أيقونة فى أفلام الكبار مثل فريد الأطرش، عبد الحليم حافظ، محمد فوزي، رشدى أباظة، وأنور وجدي.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية مقطتفات من حياة الفنانة صباح "الشحرورة"



نبذة عن صباح

ولدت جانيت جرجس فغالى، وشهرتها «صباح أو الشحرورة أو صبوحة» 10 نوفمبر 1927 بلبنان، وكانت المولودة الثالثة في أسرة جرجي فغالي، تزوجت تسع مرات، وانجبت ابنائها صباح شماس هويدا منسي، أصيبت ابنتها هويدا بأزمة صحية نتيجة إدمانها للمخدرات وذلك عام 2006، مما أجبرها على بيع بيتها والإقامة في الفندق وادخال ابنتها مصحة في كاليفورنيا بالولايات المتحدة، توفيت فجر يوم الأربعاء 26 نوفمبر 2014 في مقر إقامتها عن عمر يناهز 87 عامًا وتعتبر جنازة صباح من أغرب الجنازات في العالم حيث أنها أوصت قبل موتها بأن لا يحزنوا عليها وأنها تريد أن تُشيَّع على أنغامها، وهذا ما تمَّ تنفيذه من قبل الشعب اللبناني وأهلها حيث أن جنازتها امتلأت بأغانيها والرقصات الشعبية.

مسيرة صباح الفنية

بدأت مسيرة صباح وهي طفلة واستطاعت لفت انتباه المنتجة السينمائية آسيا داغر وتعاقدت معها على ثلاثة أفلام واختارت اسم صباح، وقام الملحن رياض السنباطى بتدريبها فنيًا ووضع الألحان التي ستغنيها في الفيلم، وحين مثلت في فيلم «القلب له واحد» كان عمرها حوالى 18 عاما ويقال إن السنباطى لاقى صعوبة كبيرة في تطويع صوتها وتلقينها أصول الغناء لأن صوتها الجبلى كان ما زال معتادًا على الأغانى البلدية المتسمة بالطابع الفولكلورى الخاص بلبنان وسوريا، وكان آخر أعمالها أغنيتها القديمة «يانا يانا» بتوزيع جديد، وشاركت معها الغناء رولا سعد وتوفيت «زى النهارده» في 26 نوفمبر 2014 عن 87 عامًا، وهناك كتاب صدر عنها بعنوان «صباح إمبراطورية الأغنية العربية» للكاتب روبير أبوديب في 2003 كما تم عمل مسلسل يحكى قصة حياتها اسمه «الشحرورة» عرض في رمضان عام 2011 وجسدت كارول سماحة دورها، قدمت خلال مشوارها نحو 3000 أغنية، و85 فيلم، و27 مسرحية، و5 مسلسلات.

أشهر أغاني صباح

واشتهرت الفنانة صباح بالطابع الرومانسي الذي يغلب أغانيها، بالإضافة إلى الأغاني "اللايت"، ومن بين أشهر أغانيها من أعمالها السينمائية: أغنية "لأ" عام 1958 في فيلم "شارع الحب" الذي شاركت فيه مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ من كلمات مأمون الشناوى وألحان محمد الموجى، عام 1963 قدمت فيلم "الأيدي الناعمة" مع أحمد مظهر، وصلاح ذو الفقار ومريم فخر الدين وليلى طاهر، وقامت بغناء أغنية "ب فتحة باء بحبك"، اغنية "يانا يانا" في عام 1970، خلال فيلم "كانت أيام" لـ رشدي أباظة، وفي عام 1970 اغنية "أمورتي الحلوة" خلال فيلم "نار الشوق" مع رشدي أباظة وحسين فهمي، عام 1980 أغنية "ساعات ساعات"، في فيلم "ليلة بكى فيها القمر" لـ حسين فهمي، وكل تلك الأغاني بالإضافة إلى غيرها، أصبحت متربعة وعالقة في أذهان محبيها من وقتها وحتى الآن.