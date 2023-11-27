نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخرهم طارق عبد العزيز.. نجوم رحلوا عن عالمنا قبل استكمال أعمالهم الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الفنان يعيش حياة فنية مكثفة أمام الكاميرات، يعكس لنا شخصيات نتعرف عليها من خلال الحياة الواقعية، وينقلها لنا ببراعة إلى شاشة الفضاء لنشاركه تجارب حياته المتعددة. ينشأ عقد إلهام بين المشاهد والشخصيات التي يجسدها الممثل، ويتحدى استبداله في العمل الفني عندما يغيب عن الحياة. تتطلب هذه المشكلة الإبداعية إيجاد حلول تتضمن تعديل السيناريو أو التفاعل بحيل فنية لتجاوز تلك التحديات وإليكم أبرز النجوم الذي رحلو عن عالمنا قبل اسكتمال أعمالهم الفنية



طارق عبد العزيز

رحل عن عالمنا اليوم الفنان طارق عبد العزيز أثناء تصوير مسلسل "بقينا اتنين" من بطولة شريف منير ورانيا يوسف وعدد آخر من النجوم، وكانت وفاته مفاجأة حيث توفى اثر أزمة قلبيه أودت بحياته في الحال.



مصطفى درويش

رحل عن عالمنا مصطفى درويش منذ عدة أشهر، وكانت بمثابة صدمة بالوسط الفني وخيم الحزن بسببه حينها على كل الفنانين والجمهور ولم يستكمل تصوير مشاهده بفيلم "شماريخ" الذي من المقرر أن يعرض خلال الفترة القادمة وقام مخرج الفيلم عمرو سلامة اهداء الفيلم لروحه وقال اثناء ترويجه للفيلم: "ولا ننسى ذكرى حبيبنا الفنان الراحل مصطفى درويش أحد أبطال الفيلم اللي صعقنا خبر وفاته بين أيام تصوير الفيلم، وكلنا بنهديله الفيل

رشدي اباظه

انقطعت نبضات القلب للنجم السينمائي رشدي أباظة في مستشفى العجوزة، وكان قد خرج من حالة الغيبوبة قبل 48 ساعة فقط لفترة قصيرة. كان أباظة يشارك في فيلم "الأقوياء" إخراج أشرف فهمي، واضطر المخرج للاستعانة بالفنان صلاح نظمي لاستكمال مشاهد أباظة، حيث ظهر بالمشهد ماشيا وتم تصوير ظهره، واستكملت الكاميرا المشهد بتسجيل الصوت فقط وراء شجرة.

صلاح قابيل



توفي صلاح قابيل أثناء تصوير مسلسل "ليالي الحلمية"، حيث كان يؤدي دور المعلم سماحة. اضطر أسامة أنور عكاشة، مؤلف المسلسل، إلى إنهاء شخصية صلاح قابيل واستبداله في مسلسل "ذئاب الجبل" بالفنان عبد الله غيث، الذي توفي أيضًا أثناء التصوير. تم ترشيح الفنان نبيل الحلفاوي لاستكمال الدور، لكنه رفض، مما دفع بالكاتب محمد صفاء عامر لتعديل الأحداث لاستكمال التصوير.

محمود المليجي

توفي الفنان الراحل محمود المليجي أثناء أدائه مشهدًا تمثيليًا للموت في فيلم "أيوب". كشف المخرج هاني لاشين عن كواليس وفاته، حيث كان المليجي يقوم بحديثه مع عمر الشريف، يصف الحياة بشكل غريب، ثم خفض رأسه كما لو كان نائمًا على الكرسي، وبدأ بالشخير وكأنه مستغرق في النوم. أثار تمثيله إعجاب الحضور الذين انبهروا بروعة أدائه، حتى قال له عمر الشريف: "إيه يا محمود خلاص بقى أصحي". ولكن المفاجأة كانت في وفاة محمود المليجي وهو يؤدي مشهد الموت على خشبة المسرح.



مصطفى مدبولي



آخر المسرحيات التي قدمها الفنان مصطفى مدبولي كانت "بودي جارد"، حيث وقع الفنان الراحل مصطفى مدبولي أثناء تلك العرض وتوفي نتيجة أزمة قلبية. على الرغم من ذلك، لم يقم الزعيم بإيقاف العرض بسبب وفاة مدبولي، بل استبدله بالفنان محمد أبو داوود. في أول مشهد بديل أمام الفنانة رغدة، انهارت باكية، مما أدى إلى إغلاق الستار مؤقتًا.