نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى رحيلها.. عدد أزواج "الشحرورة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم ذكرى رحيل النجمة صباح، وهى واحدة من أشهر نجمات زمن الفن الجميل، وامتدت مسيرتها لنحو ستين عاما، اشتهرت بكثرة زيجاتها، تميزت بصوت عذب، إلى جانب موهبتها فى التمثيل، لمع اسم صباح فى الغناء والتمثيل، وأصبحت أيقونة فى أفلام الكبار مثل فريد الأطرش، عبد الحليم حافظ، محمد فوزي، رشدى أباظة، وأنور وجدي.







ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية عدد أزواج الفنانة صباح..



ازواج الفنانة صباح

تزوجت صباح نجيب شماس (والد ابنها الدكتور صباح شماس)، وقضت معه خمس سنوات، ثم انفصلت وتزوجت من خالد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، قضت معه عدة أشهر وحصل الطلاق بسبب ضغط من عائلته لتطليقه منها، للتزوج أنور منسي عازف كمان مصري ووالد ابنتها هويدا وقضت معه أربع سنوات، وبعدها تزوجت من أحمد فراج المذيع وقضت معه ثلاث سنوات، للتزوج من الفنان رشدي أباظة وقضت معه خمسة أشهر، وتزوجت الفنان يوسف شعبان واستمر الزواج شهر واحد، وقضت مع النائب يوسف حمود سنتين، وتزوجت الفنان وسيم طبارة، وقضت معه أربع سنوات، ثم بعدها تزوجت من الفنان فادي لبنان، وقضت معه سبع عشرة سنة، لكن انتشرت شائعة بعد أنها تريد الزواج بملك جمال لبنان «عمر محيو» وكان عمره 25 سنه، وتبين إنها كانت تساعده على الدخول إلى المعترك الفني واختلقت قصة الحب والزواج وحاولت مساعدته فنيًا.

سبب منع إذاعة أغاني صباح بالدول العربية

أواخر الستينات، شاركت المطربة الراحلة صباح، في برنامج منوعات فرنسي، خلال تواجدها في باريس، وخلال ظهورها قدمت باللغتين العربية والفرنسية، أغنيتها الشهيرة "ع الندا"، مع المغني اليهودي الفرنسي الجنسية والجزائري الأصل أنريكو ماسياس، ‏وبعد عرض البرنامج، تم منع إذاعة أغاني صباح بالدول العربية لمدة 5 سنوات، وأصدر الرئيس جمال عبدالناصر، قرارا بسحب الجنسية المصرية منها.

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‏قصة عداوة صباح وفريد الأطرش

قبل أن تتحقق الشهرة والنجومية لـ صباح، تقدمت للإذاعة ليتم اعتمادها كمطربة وكان من بين لجنة الاستماع، المطرب والملحن الكبير فريد الأطرش، إلا أنه وجدها مازالت في مرحلة المراهقة، وصوتها لم تكتمل ملامحه بعد، وشبه صوتها بأنه مثل المعزة، وبعد هذا النقد الهادم جمع الفنان بين الثنائي وتحولت العداوة اللى قصة صداقة قوية، قدما الثنائي معا أفلام: بلبل أفندي، لحن حبي، إزاي أنساك، إلى جانب عدد كبير من الأغاني التي وضع لحنها فريد وغنتها صباح.

من هي صباح "الشحرورة"؟

ولدت جانيت جرجس فغالى، وشهرتها «صباح أو الشحرورة أو صبوحة» 10 نوفمبر 1927 بلبنان، وكانت المولودة الثالثة في أسرة جرجي فغالي، تزوجت تسع مرات، وانجبت ابنائها صباح شماس هويدا منسي، توفيت فجر يوم الأربعاء 26 نوفمبر 2014 في مقر إقامتها عن عمر يناهز 87 عامًا وتعتبر جنازة صباح من أغرب الجنازات في العالم حيث أنها أوصت قبل موتها بأن لا يحزنوا عليها وأنها تريد أن تُشيَّع على أنغامها، وهذا ما تمَّ تنفيذه من قبل الشعب اللبناني وأهلها حيث أن جنازتها امتلأت بأغانيها والرقصات الشعبية.