نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رباب طارق تنعى طارق عبد العزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نعيت الفنانة رباب طارق الفنان طارق عبد العزيز والذي وافته المنية مساء اليوم أثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تصويره مسلسل “ وبينا إثنين ” معلقة على صورته قائلة "

البقاء لله

اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك وامواتنا جميعًا يا رب العالمين "

الفنان القدير الراحل طارق عبد العزيز

آخر أعمال الفنانة رباب طارق

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنانة رباب طارق مسلسل “ صوت وصورة” بطولة الفنانة حنان مطاوع والتي حقق نجاحًا ساحقًا خلال الفترة الماضية.

أبطال مسلسل “ صوت وصورة”

شارك في بطولة مسلسل " صوت وصورة الفنانة حنان مطاوع، الفنان صدقي صخر، الفنان عمرو وهبة، الفنانة ناردين فرج، الفنان مراد مكرم، الفنان وليد فواز، الفنانة نجلاء بدر، الفنانة فدوى عابد والفنان أحمد شاهين والفنانة ولاء الشريف والفنانة إيمان الشريف والفنانة رباب طارق والفنان رامي الطمباري والفنان أحمد ماجد والطفلة لافينا نادر من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب.

أحداث مسلسل" صوت وصورة "

ودارت أحداث مسلسل “ صوت وصورة ” حول طبيب يدعي عصام الصياد يتحرش بالسيدات اللاتن يعملن معاه ويقوم بتصويرهم ويكون هذا بمساعدة بنت تدعي “ سعاد” تأتي بالبنات والسيدات إليه ثم يقوم بالتحرش بيهم، حتي يتحرش ببطلة المسلسل “ رضوي” والتي تجسد شخصيتها الفنانة حنان مطاوع وتقرر أنها يجب تأخذ حقها منه بالقانون وتتحول قضيتها إلي الرأي العام ثم يقتل هذا الطبيب وتتهم بها.