أحمد فريد يطرح أحدث أغانيه "مش حكاية" (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح المطرب أحمد فريد، قبل ساعات أحدث أعماله الغنائية والتي هي بعنوان "مش حكاية"، وذلك عبر قناته الرسمية على تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية.

أحمد فريد يروج لـ أغنية مش حكاية





وكان قد روج فريد لأغنية الجديدة مش حكاية حيث شارك البوستر الدعائي لها عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وعلق عليه قائلا: بامر الله اغنيتي الجديدة مش حكاية بكرة الاحد الساعه ٥ ع جميع المنصات الموسيقية.





والأغنية من كلمات عمرو المصري توزيع محمد ياسر، رؤية فنية أحمد عاطف.









كلمات أغنية مش حكاية





يلا مش حكاية يعني ومن النهاردة قلبي مات

اللي عشت اديه حياتي مافتكرليش اللي فات

رد الحنية بقساوة واتحول انسان جديد

كان لابسلي وش طيب منو لله البعيد

ومن غير سلام مش عايز اشوفه تاني

كان انسان جاحد أناني استغل حبي ليه

ده خسارة الكلام مع حد قاسي وبايع

وكفاية الوقت الضايع يعني هفتكرله إيه؟



كنت بالنسباله وقت وفترة حلوة وبكرة روح

المهم عنده نفسه مش مهم أي روح

بكرة يتعذب في بعدي ومش هيشوف الفرحة يوم

دعوة المظلوم هتقعد والظالم ما يشوفش نوم









ومن غير سلام مش عايز اشوفه تاني

كان انسان جاحد أناني استغل حبي ليه

ده خسارة الكلام مع حد قاسي وبايع

وكفاية الوقت الضايع يعني هفتكرله إيه؟

آخر أعمال أحمد فريد

ويذكر أن طرح الفنان أحمد فريد أحدث أغانيه "عامل عظمة" عبر قناته الرسمية على تطبيق يوتيوب.





وهي من كلمات محمد شكري، وألحان محمد سرور، وتوزيع هشام محمد ومن إنتاج فايب ميوزك آرابيا.