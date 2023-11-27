رمضان 2024.. ماغي بو غصن تعلن إنطلاق تصوير "ع أمل"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن، عن انطلاق تصوير مسلسلها الجديد "ع أمل" وهو من بطولتها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.



مسلسل “ع أمل”





وشاركت ماغي صورة لـ كلاكيت مكتوب عليها "ع أمل"، وعلقت قائلة: " انطلاق تصوير مسلسل ع أمل رمضان 2024، يا رب ادعولنا”.





آخر أعمال ماغي بو غصن





ويذكر أن أخر أعمال ماغي بو غصن هو مسلسل "للموت 3".





أبطال مسلسل للموت 3

يضم مسلسل للموت 3 العديد من الفنانين اللبنانيين والسوريين، منهم: ماغي بو غصن، دانييلا رحمة، دوجا حجازي، منير شليطا، وردالخال، محمد عقيل، محمد الأحمد، مهيار خضور، يامن الحجلي، فايز قزق، ريان حركة، والمسلسل من تأليف وسيناريو وحوار نيفين جابر،وتحت قيادة المخرج فيليب أسمر.





عانت سحر وريم -ماغي بو غصن ودانييلا رحمة- في الماضي بسبب حياة الفقر والظلم واتفقتا على سرق أموال الرجال الأغنياء بعد أنشبتا سويا داخل أحد الملاجئ، وذلك بعد زواج ريم من هادي -محمد الأحمد-، تنشأ علاقة غير شرعية بينه وبين سحر وتتوالى الأحداثوتنقلب رأسًا على عقب.





تشارك ماغي بو غصن في مسلسل لبناني جديد من بطولتها، ويحمل اسم عربة بيروت، وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ وسيناريو وحوار مازن طه ونورشيشكلي.



