نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القلوب تلتقي من جديد.. أحداث الحلقة الأولى من مسلسل " العودة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دارت الحلقة الأولى من مسلسل " العودة بأحداث مشوقة وظهور مميز للفنانين مميزين وأبرزهم الفنان شريف سلامة والفنان حمزة العيلي والفنانة بسنت شوقي والفنان عصام السقا والفنان وليد فواز وغيرهم وفي هذا التقرير المُبسط سيرصد دوت الخليج الفني أحداث الحلقة الأولى من المسلسل.

مسلسل العودة

أحداث الحلقة الأولى من المسلسل

و جاءت أحداث الحلقة الأولى برجوع آدم والذي يجسد شخصيته الفنان شريف سلامة وذلك بعد طرده من الأقصر مسبقًا ويذهب ليزور قبر والده ويتذكر أن والده أوصي بأن لا يحضر جنازته، ويبحث عن شقيقه يحيي والذي يجسد شخصيته الفنان تامر نبيل ويذهب لحبيبته الأولي ونجلة عمه وهي الفنانة بسنت شوقي( هناء) ليسألها عن شقيقه والذي تزوجها بعد هروب آدم ليلة فرحه عليه وإجبارهم على الزواج خوفًا من الفضيحة وتخبره بأنها انفصلت عن شقيقه يحيي ولا تعلم مكانه، ثم يذهب إلي الفنان محمد رضوان ليسأله عليه ويلتقي بحبيته بعد غياب سنوات وهي الفنانة تارا عماد ( كيان) وهي التي أرسلت إليه رسالة حتي يعود لينقذ شقيقه، ونذهب إلي مشهد آخر وتذهب هناء إلي تنفيذ قرار إزالة منزل هاشم و الذي يجسد شخصيته الفنان حمزة العيلي، ويساعدها فيه العمدة والذي يجسد شخصيته الفنان عصام السقا، وفي منزل العمدة تتطلب زوجته منه العودة إلي محافظة القاهرة ليذهب نجلهم إلي المدرسة فيرفض لأن منصبه الجديد لا يسمح بهذا فترفض هي الأخرى، وفي مشهد آخر يؤدب العمدة فهيم وذلك بعد قرار نجله بإنفصاله عن زوجته ولا يعترض عن ذلك، ويسبب حرج لأهل الفتاة.

أبطال مسلسل “العودة”

مسلسل "العودة" يجمع نخبة من الممثلين مثل شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلى، وليد فواز، وغيرهم، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.