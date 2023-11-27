انت الأن تتابع خبر مسلسل بطن الحوت.. من هو أحمد فوزي صالح الذي تسبب في غضب أشرف زكي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثار مسلسل بطن الحوت الذي يعرض حاليًا على منصة شاهد، جدلا واسعًا في الوسط الفني مع عرض الحلقة الثانية من أحداثه، بسبب ظهور التيك توكر كروان مشاكل في المسلسل، وهو غير نقابيا، مما عرض مخرج العمل أحمد فوزي صالح للعقوبة من نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي.

أزمة مسلسل بطن الحوت

بدأت أزمة مسلسل بطن الحوت، بطولة محمد فراج، وباسم سمرة، وسماح أنور، وأسماء أبو اليزيد، ومن إخراج أحمد فوزي صالح، مع عرض الحلقة الثانية حيث ظهر التيك توكر كروان مشاكل وهو غير مقيد ضمن أعضاء نقابة المهن التمثيلية، وبحسب قرارات النقيب الدكتور أشرف زكي لا يحق لمن لا يحمل كارنيه النقابة الظهور في الأعمال الدرامية.

أزمة المخرج أحمد فوزي صالح

تعرض المخرج أحمد فوزي صالح لانتقادات عديدة بسبب ظهور كروان مشاكل ضمن أحداث مسلسله، خاصة بعد منع نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي بمنع التعامل مع أي شخص ليس نقابيا في الأعمال الفنية.

قرارات أشرف زكي بشأن مخرج مسلسل بطن الحوت

وأصدر الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية بيانا، أعلن فيه توقيع غرامة على الشركة المنتجة للمسلسل بقيمة مليون جنيه، وكذلك منع المقيدين في نقابة الممثلين من التعامل مع المخرج أحمد فوزي صالح، ومن يخالف القرار ويتعامل معه يعرض نفسه لعقوبة تصل إلى الشطب من النقابة.